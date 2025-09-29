Luka Mitrović na radaru Makabi Tel Aviva.
EVROLIGAŠKA BOMBA! Luka Mitrović ima novi klub? Stiže u redove višestrukog šampiona Evrope!
Srpski centar Luka Mitrović mogao bi da nastavi karijeru u Makabiju iz Tel Aviva.
On se letos rastao sa Crvenom zvezdom u koju se vratio u leto 2021. godine.
Prema informacijama izraelskog portala "Sport5", Luka je velika želja trenera Odeda Kataša i pregovori su u već poodmakloj fazi. Oni javljaju da je posao blizu zaključenja i da se nadaju da će Mitrović uskoro obući žuti dres.
U prošloj sezoni u Evroligi je prosečno beležio 5,6 poena, 2,9 skokova i jednu asistenciju za 12 minuta po meču.
