Košarkaška reprezentacija Srbije nedavno je okončala Eurobasket u osmini finala porazom od selekcije Finske.

Nakon lošeg rezultata u Rigi bilo je jasno da će Svetislav Pešić napustiti kormilo našeg nacionalnog tima po isteku ugovora sa KSS-om.

Kasnije je to potvrdio i prvi čovek našeg saveza Nebojša Čovića:

- Izvesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali - rekao je Čović.

U međuvremenu, kako je preneo "Sportissimo", Dušan Alimpijević će biti novi selektor Srbije! Kako se još navodi, odluka će biti zvanično doneta u utorak, na sednici Upravnog odbora KSS.

Ko je Dušan Alimpijević?

U Crvenoj zvezdi je u sezoni 2017/2018 stekao afirmaciju vodeći klub sa Malog Kalemegdana do 11 pobeda u Evroligi.

Mladi i perspektivni trener trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.

Iako ima tek 38 godina, Alimpijević se već dokazao kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.

