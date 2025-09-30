Slušaj vest

Svetislav Pešić 30. septembra zvanično završava svoj mandat, zbog toga se već oglasio Košarkaški savez Srbije. Poznato je da će njegov naslednik biti Dušan Alimpijević koji već nekoliko godina radi odličan posao u Turskoj.

Kako saznaje "Meridian sport", Alimpijević će potpisati trogodišnji ugovor, a očekuje se da uskoro KSS ozvaniči odluku koja je potvrđena na sednici Upravnog odbora koja je održana u utorak od 14 časova.

Nedugo nakon što je Srbija već u osmini finala završila sa učešćem na Evropskom prvenstvu je postalo izvesno da Pešić neće ostati selektor.

Popularni Kari je u sedeo na klupi Srbije od 2021. godine i u svom mandatu je osvojio srebrno na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nakon uspeha u Parizu prošle godine Košarkaški savez Srbije je uspeo da ubedi Pešića da ostane selektor do završetka Evropskog prvenstva, međutim, sada je vreme za rastanak.

Ko je Dušan Alimpijević?

Dušan Alimpijević je, još uvek mladi i perspektivni trener, koji je odavno pokazao da ga čeka ozbiljna trenerska karijera.

U Crvenoj zvezdi je u sezoni 2017/2018 stekao afirmaciju vodeći klub sa Malog Kalemegdana do 11 pobeda u Evroligi, u trenutku kada je imao 32 godine.

Mladi i perspektivni trener je pre Zvezde vodio FMP, a nakon odlaska sa Malog Kalemegdana ruski Avtodor.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon Rusije je otišao u Tursku 2020. godine. Prvo je tri sezone bio trener Burse, 2022. godine je proglašen za najboljeg trenera Evrokupa, a trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.

Iako ima tek 39 godina, Alimpijević se već dokazao kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.

Kurir sport/Meridian sport

Ne propustiteKošarkaVEŽITE SE, POLEĆEMO! Startuje nova sezona Evrolige, šta možemo da očekujemo od Partizana i Zvezde?! Za početak, neka padnu Dubai i Milano!
Nikola Kalinić Karlik Džons Crvena zvezda Partizan
KošarkaPARTIZAN REŠAVA GORUĆI PROBLEM?! Italijanski novinar otkriva: Crno-beli u igri za iskusnog NBA centra koji dve godine nema klub!
profimedia-0646391574.jpg
KošarkaBOGDAN SE JOŠ NIJE OPORAVIO OD EUROBASKETA! Predsednik košarkaških operacija Klipersa otkrio nove detalje o stanju Srbina!
Bogdan Bogdanović
Košarka"RAKIJA SA JOKIĆEM? NIJE TO BILA NAJPAMETNIJA IDEJA" Hit priča: Pokušao da napije Srbina, pa nije znao gde udara: Ne sećam se kako sam stigao do sobe!
Nikola Jokić

Bonus video:

Svetislav Pešić napustio hotel Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić