Svetislav Pešić 30. septembra zvanično završava svoj mandat, zbog toga se već oglasio Košarkaški savez Srbije. Poznato je da će njegov naslednik biti Dušan Alimpijević koji već nekoliko godina radi odličan posao u Turskoj.

Kako saznaje "Meridian sport", Alimpijević će potpisati trogodišnji ugovor, a očekuje se da uskoro KSS ozvaniči odluku koja je potvrđena na sednici Upravnog odbora koja je održana u utorak od 14 časova.

Nedugo nakon što je Srbija već u osmini finala završila sa učešćem na Evropskom prvenstvu je postalo izvesno da Pešić neće ostati selektor.

Popularni Kari je u sedeo na klupi Srbije od 2021. godine i u svom mandatu je osvojio srebrno na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Nakon uspeha u Parizu prošle godine Košarkaški savez Srbije je uspeo da ubedi Pešića da ostane selektor do završetka Evropskog prvenstva, međutim, sada je vreme za rastanak.

Ko je Dušan Alimpijević?

Dušan Alimpijević je, još uvek mladi i perspektivni trener, koji je odavno pokazao da ga čeka ozbiljna trenerska karijera.

U Crvenoj zvezdi je u sezoni 2017/2018 stekao afirmaciju vodeći klub sa Malog Kalemegdana do 11 pobeda u Evroligi, u trenutku kada je imao 32 godine.

Mladi i perspektivni trener je pre Zvezde vodio FMP, a nakon odlaska sa Malog Kalemegdana ruski Avtodor.

Nakon Rusije je otišao u Tursku 2020. godine. Prvo je tri sezone bio trener Burse, 2022. godine je proglašen za najboljeg trenera Evrokupa, a trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.

Iako ima tek 39 godina, Alimpijević se već dokazao kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.

