Nikola Jović definitivno je budućnost, ali i sadašnjost košarke u Srbiji.

Na nedavno završenom Eurobasketu, Jović nije pokazao pun potencijal, ali se borio koliko se mogao, a na okupljanju u Majamiju govorio je za novinare o mnogim zanimljivim temama. Prvo se dotakao Evropskog prvenstva.

- Nismo uzeli ono po šta smo otišli, a to nam je bilo najbitnije. Opet, igrao sam uz najboljeg na svetu, u potpuno drugačijoj ulozi. Bio sam neko ko treba uvek da kažnjava na lou-postu, igrao oko obruča… Morao sam obično da čuvam najbolje igrače. To je kul. Važno mi je i što sam se oporavio od povrede, igrao...

Zatim je Jović govorio i o Majamiju.

- Najvažnije je da se izborim za mesto startera. Mislim da mi je to najbitnije. Iako sam možda igrao bolje sa klupe, iako je možda i lakše, svi žele da budu starteri. Hoću da pokažem ljudima da sam to zaslužio - istakao je on, pa se oglasio i o ugovoru koji mu ističe narednog leta:

- Ne bih o tome. Nisam zabrinut. Imam još godinu dana. Još mnogo toga da pokažem. Videćemo šta se dešavati u narednih 20 dana. Nadam se da ćemo se nešto dogovoriti i da ću ostati tamo gde su me i draftovali. Ali, ne brinem. Znam da sam bolji igrač, koliko mogu još da radim i da pomognem ovom timu da bude bolji. Ako se ne desi ove godine, sledeće će.

Pričao je i o ulozi u reprezentaciji Srbije koja mu je drugačija u odnosu na onu u Majamiju.

- Ovde je drugačije. Evropska košarka je sporija. Ako ovde igram krilo, moram da čuvam nekoga kao što je Vigins. Da li mogu? Verovatno. Ali, drugačije je. U NBA nema pozicija. U odbrani mogu da budem baš dobar, svestan sam gde su moje prednosti. I prošle godine sam u tom segmentu postao bolji. Video sam to i po činjenici da me nisu napadali, prestali su. Svi su me ovde smatrali lošim defanzivcem, tako da mi je to značilo.

Fokus u reprezentaciji Srbije nalazi se na Nikoli Jokiću, ali je i Jović imao svoju ulogu. Otkrio je mladi Srbin i nešto što mnogi nisu znali o Nikoli Jokiću.

- Znali su da ću ja pronaći način u napadu. Imamo u timu najboljeg igrača na svetu, on će mi uvek dodati ako sam otvoren. Tako da je na meni bilo samo da pronađem pravu poziciju, da skačem... U prvoj utakmici na Eurobasketu, stajao sam u ćošku sa rukama na kolenima. Bio sam umoran. Odjednom sam video da mi lopta leti prema licu. Naravno da sam šutnuo, ali od Jokića sam video neke neverovatne stvari. On ima čudesnu radnu etiku. Uvek je prvi na treningu, uvek radi posle utakmicama. Ako vidite da najbolji to radi, onda znate šta vam je potrebno.

Otkrio je Nikola Jović i da je mnogo toga naučio od Jokića.

- Naravno! Ne možeš baš da ukradeš od njega umeće, ali to kako vidi košarku možeš. On tačno zna kada će ko da pomogne, kako će da rotiraju u odbrani, to ti pomaže da razmišljaš o budućnosti, korak napred. Tu mi je najviše pomogao. Nadam se da ću uspeti to da kopiram. On je jedinstven po tome. Meni je pomogao da uvek mogu da se nađem u pravoj poziciji. To ne znači da mogu da uradim ono što on radi. Ali, sutra kada Tajler prodre po čeonoj liniji, znam gde treba da budem. Mnogo može da se nauči.

Igrao je mladi Srbin čitavog leta na poziciji krila, a u klubu će mu uloga biti drugačija.

- Ne mogu da kažem da sam baš volim više da sam trojka, samo sam morao da igram zbog rotacije, a i bio sam jedan od boljih defanzivaca. Zato su me tako koristili, pomagao sam. Znam da ću ovde morati da igram kao petica, ili četvorka. Ali, u ovoj fazi želim da učim kako da branim veće igrače, da širim u napadu... Ne brinem - dodao je on.

Govorio je i o zdravstvenom stanju.

- Celo leto sam radio tako da bih ostao zdrav cele godine. Nešto ne može da se izbegne. Prošle godine, pred Olimpijske igre, stao sam na nečije stopalo i slomio kost. Onda sam slomio nos tokom sezone jer me neko udario laktom. Pa sam slomio i ruku jer me neko udario. To je nemoguće izbeći. Šta da radim ako me neko udari.

Dotakao se i odnosa sa Erikom Spolstrom.

- Uvek osećam da moram da se dokazujem, to je i dobro. Svaka godina je drugačija. Moj odnos sa trenerom je profesionalan. Tako i treba. On mi govori šta treba da radim, ja njemu kako se osećam. Lako je razgovarati sa jednim od najboljih svih vremena. Super je osećaj videti trenera koji dođe u moj grad, da me vidi kako igram. Pomaže jer osećaš da si važan za tim. Lepo je videti njega i Adama, nismo pričali mnogo o košarci, više o porodici, životima. Otišli smo u restoran, proveli vreme sa mojom familijom. Važno je da su se upoznali. Ipak su to ljudi sa kojima provodim celu godinu.

Erik Spolstra, trener Majamija u Areni Foto: Petar Aleksić

Za kraj, dotakao se i svoje fizičke snage.

- Ne znam baš koliko još želim da ojačam. Zavisi od uloge u timu. Voleo bih da mogu ovako da se krećem, a ako to može uz još malo mišića, super - zaključio je Jović.

