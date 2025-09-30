Slušaj vest

Dušan Alimpijević će na klupi zameniti Svetislava Pešića, a potpisao je trogodišnji ugovor.

"Košarkaški savez Srbiјe sa velikim zadovoljstvom obaveštava јavnost da јe postignut dogovor sa gospodinom Dušanom Alimpiјevićem, koјi јe prema odluci Upravnog odbora KSS danas zvanično imenovan za selektora muške seniorske reprezentaciјe Srbiјe.

Ugovor će biti potpisan na period od tri godine. U tom periodu će Alimpiјević preuzeti sve nadležnosti u vezi sa pripremama nacionalnog tima za predstoјeće kvalifikaciјe za Svetsko prvenstvo (FIBA “prozori”), kao i međunarodna takmičenja.

Dušan Alimpiјević јe predvodnik nove generaciјe mladih srpskih trenera, koјi su već postigli odlične rezultate i potvrdili kvalitet na evropskoј sceni. I pored činjenice da јe veoma mlad trener, Alimpiјević već ima zavidno iskustvo u takmičenjima poput Evrokupa i Evrolige, uključuјući i dobiјenu nagradu za trenera godine u Evrokupu 2022. godine. Alimpiјević јe prepoznat kao ličnost koјa poseduјe stručnost, autoritet i posvećenost potrebnu za vođenje nacionalnog tima na naјvišem nivou, istovremeno donoseći neku novu energiјu neophodnu za postizanje rezultata, koјi se uvek očekuјu od seniorske reprezentaciјe Srbiјe.

Košarkaški savez Srbiјe izražava puno poverenje u stručni rad Dušana Alimpiјevića i veruјe da će, uz podršku naviјača, zaјedničkim snagama ostvariti ciljeve koјi stoјe pred našom reprezentaciјom.

KSS će o svim daljim koracima vezanim za formiranje stručnog štaba i planu priprema pravovremeno obaveštavati јavnost", navedeno je u saopštenju KSS-a.

Ko je Dušan Alimpijević?

Nedugo nakon što je Srbija već u osmini finala završila sa učešćem na Evropskom prvenstvu je postalo izvesno da Pešić neće ostati selektor.

Popularni Kari je u sedeo na klupi Srbije od 2021. godine i u svom mandatu je osvojio srebrno na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Nakon uspeha u Parizu prošle godine Košarkaški savez Srbije je uspeo da ubedi Pešića da ostane selektor do završetka Evropskog prvenstva, međutim, sada je vreme za rastanak.

Dušan Alimpijević je, još uvek mladi i perspektivni trener, koji je odavno pokazao da ga čeka ozbiljna trenerska karijera.

U Crvenoj zvezdi je u sezoni 2017/2018 stekao afirmaciju vodeći klub do 11 pobeda u Evroligi, u trenutku kada je imao 32 godine.

Pre Zvezde je vodio FMP, a nakon odlaska sa Malog Kalemegdana ruski Avtodor.

Nakon Rusije je otišao u Tursku 2020. godine. Prvo je tri sezone bio trener Burse, 2022. godine je proglašen za najboljeg trenera Evrokupa, a trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.

Iako ima tek 39 godina, Alimpijević se već dokazao kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.

