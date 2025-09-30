Slušaj vest

Stari Grci imali su čuvenu izreku "Panta rei".

U preodu, "sve se menja".

Šta je to pobeda u prvom kolu?

Pa, očigledno nisu računali na Partizan i njegove prve utakmice u sezoni u Evroligi.

Jer, evo godinama Partizan ne uspeva da pobedi na startu. Bila je to Alba, pa Baskonija, sada Dubai. Klubovi, uz uvažavanje, koji ne pripadaju vrhu evropske košarke.

Po povratku u Evroligu Partizan je prvu utakmicu odigrao u Berlinu protiv Albe 2022. godine i slavila rezultatom 100:84.

Utakmica u Dubaiju u mnogome podseća na pomenutu.

Nemoć Partizana.

Novajlije zadovoljile, starosedeoci ne

Možda bi i imali opravdanja za meč u Berlinu, jer je to bio potpuno novi tim i prva utakmica Partizana u Evroligi posle dugo godina.

Ali za prikazano u Emiratima nema opravdanja. Željko Obradović nije puno menjao. Praktično, samo su trojica novajlija u timu.

I upravo oni su i bili najbolji u meču. Reklo bi se da je Osetkovski jedini uveliko dobio prelaznu ocenu. Parker i Milton tek nešto iznad nule.

Dilan Osetkovski je po imenu bio najmanje zvučno pojačanje ovog leta, ali je u pojedinim delovima utakmice pokazao da može da postane "drugi Bonga". A navijači vole takve igrače.

"Starosedeocima" glavna zamerka ide na račun energije i borbenosti. I u tom smislu jedno zapažanje. Prosto je neverovatno da crno-beli u prvoj četvrtini ne izađu iz bonusa u situaciji kada imaju ozbiljan zaostatak, a da u drugoj četvrtini prvi faul naprave tek u 18. minutu, posle ko zna koliko lako primljenih poena.

Mora li ta Australija?

Čuveni narodnjački hit "Prokleta je Amerika", u slučaju Partizana mogao bi da se obradi kao "Prokleta je Australija". Iz ugla kluba, brenda, finansija, marketinga... put u Australiju je više nego opravdan. Međutim, iz ugla sportskog dela, očigledno baš i ne.

Partizan je delovao izmoren, bezličan, posle toliko putovanja.

Partizan nije ličio na sebe, ali vremena za tugu nema jer već u četvrtak crno-beli moraju da se vade protiv Armanija.

Konačno, za utehu, "prvi mačići se u vodu bacaju".