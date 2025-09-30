ANALIZA PORAZA PARTIZANA U DUBAIJU: Starosedeoci prespavali start Evrolige! Bez energije u odbrani se utakmice ne dobijaju
Stari Grci imali su čuvenu izreku "Panta rei".
U preodu, "sve se menja".
Šta je to pobeda u prvom kolu?
Pa, očigledno nisu računali na Partizan i njegove prve utakmice u sezoni u Evroligi.
Jer, evo godinama Partizan ne uspeva da pobedi na startu. Bila je to Alba, pa Baskonija, sada Dubai. Klubovi, uz uvažavanje, koji ne pripadaju vrhu evropske košarke.
Po povratku u Evroligu Partizan je prvu utakmicu odigrao u Berlinu protiv Albe 2022. godine i slavila rezultatom 100:84.
Utakmica u Dubaiju u mnogome podseća na pomenutu.
Nemoć Partizana.
Novajlije zadovoljile, starosedeoci ne
Možda bi i imali opravdanja za meč u Berlinu, jer je to bio potpuno novi tim i prva utakmica Partizana u Evroligi posle dugo godina.
Ali za prikazano u Emiratima nema opravdanja. Željko Obradović nije puno menjao. Praktično, samo su trojica novajlija u timu.
I upravo oni su i bili najbolji u meču. Reklo bi se da je Osetkovski jedini uveliko dobio prelaznu ocenu. Parker i Milton tek nešto iznad nule.
Dilan Osetkovski je po imenu bio najmanje zvučno pojačanje ovog leta, ali je u pojedinim delovima utakmice pokazao da može da postane "drugi Bonga". A navijači vole takve igrače.
"Starosedeocima" glavna zamerka ide na račun energije i borbenosti. I u tom smislu jedno zapažanje. Prosto je neverovatno da crno-beli u prvoj četvrtini ne izađu iz bonusa u situaciji kada imaju ozbiljan zaostatak, a da u drugoj četvrtini prvi faul naprave tek u 18. minutu, posle ko zna koliko lako primljenih poena.
Mora li ta Australija?
Čuveni narodnjački hit "Prokleta je Amerika", u slučaju Partizana mogao bi da se obradi kao "Prokleta je Australija". Iz ugla kluba, brenda, finansija, marketinga... put u Australiju je više nego opravdan. Međutim, iz ugla sportskog dela, očigledno baš i ne.
Partizan je delovao izmoren, bezličan, posle toliko putovanja.
Partizan nije ličio na sebe, ali vremena za tugu nema jer već u četvrtak crno-beli moraju da se vade protiv Armanija.
Konačno, za utehu, "prvi mačići se u vodu bacaju".