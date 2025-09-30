Slušaj vest

Košarkaši Partizana porazom su otvorili novu sezonu u Evroligi. Izabranici Željka Obradovića su večeras u prvom kolu na gostovanju Dubaiju izgubili rezultatom 89:76.

Nakon utakmice, trener Partizana Željko Obradović je sumirao utiske:

- Bila je ovo teška utakmica, prva u sezoni. Nismo bili na očekivanom nivou i čestitam Dubaiju na pobedi. Nismo igrali dobru odbranu ni u prvom ni u drugom poluvremenu, imali smo samo dobar početak drugog poluvremena tih nekoliko minuta, a onda smo nastavili da grešimo i dozvolili Dubaiju da se vrati u dobar ritam.

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

Partizan u četvrtak u Beogradu dočekuje Olimpiju Armani u utakmici 2. kola, dok Dubai gostuje Monaku.

Željko Obradović izjava pred novu sezonu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić