- Bila je ovo teška utakmica, prva u sezoni. Nismo bili na očekivanom nivou i čestitam Dubaiju na pobedi. Nismo igrali dobru odbranu ni u prvom ni u drugom poluvremenu, imali smo samo dobar početak drugog poluvremena tih nekoliko minuta, a onda smo nastavili da grešimo i dozvolili Dubaiju da se vrati u dobar ritam.