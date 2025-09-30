Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u Beogradskoj areni u utorak od 20.00 ekipu Olimpije iz Milana na startu Evrolige.

Na zvaničnom sajtu Evrolige dogodilo se nekoliko gafova, zbog koji su navijači Zvezde, ali i čitava košarkaška Evropa, ostali u čudu.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Naime, Luka Mitrović je još letos napustio klub, ali je Evroliga to previdela, pa je Mitrovića u dresu Zvezde stavila na naslovnu stranu svog portala kao najavu meča Zvezde i Milana.

Pored toga, da cirkus bude još veći, Evroliga je meč Zvezde od 20.00 označila kao utakmicu koja otvara sezonu 2025/2026, iako će duel Dubaija i Partizana od 18.00 biti prvi okršaj u novoj evroligaškoj sezoni.

Evroliga napravila gaf Foto: Printscreen/euroleague.net

