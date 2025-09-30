Svi događaji
19:22

Zvezdini igači na zagrevanju!

Biće vrelo večeras u Beogradskoj areni!

19:07

Marko Gudurić, ipak spreman!

Iako je bilo najave da Marko Gudurić zbog povrede neće nastupiti protiv Crvene zvezde, srpski as se ipak našao na zagrevanju i po svemu sudeći spreman je za start Evrolige.

19:00

Pratite uživo prenos meča Crvena zvezda - Olimpija Milano!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpiju iz Milana od 20.00 na startu Evrolige i sezone 2025/2026.