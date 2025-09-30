Slušaj vest

Za domaću ekipu nastupaju i dva dobro poznata srpska asa - Nemanja Dangubić i Danilo Anđušić, nekadašnji košarkaši tima iz Humske ulice. 

Dangubić će i ovog puta kao podršku imati uz sebe suprugu Katarinu, prelepu srpsku odbojkašicu koja pleni prirodnom lepotom i osmehom. Par se venčao u avgustu prošle godibe. Katarina će večeras bodriti muža protiv Partizana i sigurno će privući pažnju svih prisutnih.

Atraktivna srpska odbojkašica pleni lepotom  Foto: Screenshor Instagram/lazaaa7

Na tribinama će se naći i Ivana Anđušić Maksimović, supruga Danila Anđušića, osvajačica srebrne olimpisjke medalje, poznata po atraktivnom izgledu i glamuroznom stilu. Njih dvoje su u braku još od 2015. godine i imaju dvojicu sinova.

Ivana često prati muža na važnim utakmicama i gde god da se pojavi, izaziva uzdahe.

Ivana Maksimović Foto: PrintscreenInstagram/ivanamaksimovic

