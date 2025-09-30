DA LI JE BEŠIKTAŠ DAO ZELENO SVETLO DA ALIMPIJEVIĆ SEDNE NA KLUPU SRBIJE? Turski klub se hitno oglasio!
Dušan Alimpijević je novi kormilar reprezentacije Srbije. Talentovani strateg je na mestu selektora Orlova zamenio Svetislava Pešića i naredne tri godine će biti na čelu nacionalnog tima.
Vrlo brzo nakon što se Košarkaški savez Srbije zvanično objavio da je Alimpijević novi selektor, Bešiktaš se oglasio na svom sajtu i poželeo sreću svom treneru na novom poslu.
- Dušan Alimpijević, trener našeg tima, imenovan je za selektora Košarkaške reprezentacije Srbije od strane Košarkaškog saveza Srbije, uz znanje i odobrenje našeg kluba - napisao je istanbulski klub.
Srpski stručnjak će nastaviti da vodi Bešiktaš, a istovremeno će obavljati funkciju prvog trenera turskog tima.
Alimpijević je tokom karijere radio za Vojvodinu, Spartak, Zvezdu, FMP, Avtodor i Bursu.
BONUS VIDEO: