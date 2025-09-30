Slušaj vest

Dušan Alimpijević je novi kormilar reprezentacije Srbije. Talentovani strateg je na mestu selektora Orlova zamenio Svetislava Pešića i naredne tri godine će biti na čelu nacionalnog tima.

Vrlo brzo nakon što se Košarkaški savez Srbije zvanično objavio da je Alimpijević novi selektor, Bešiktaš se oglasio na svom sajtu i poželeo sreću svom treneru na novom poslu.

- Dušan Alimpijević, trener našeg tima, imenovan je za selektora Košarkaške reprezentacije Srbije od strane Košarkaškog saveza Srbije, uz znanje i odobrenje našeg kluba - napisao je istanbulski klub.

Srpski stručnjak će nastaviti da vodi Bešiktaš, a istovremeno će obavljati funkciju prvog trenera turskog tima.

Alimpijević je tokom karijere radio za Vojvodinu, Spartak, Zvezdu, FMP, Avtodor i Bursu.

