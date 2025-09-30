Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije dobila je danas novog selektora. Dušan Alimpijević preuzeće palicu od Svetislava Pešića i potpisati trogodišnji ugovor. 

Već do kraja godine Alimpijevića očekuju kvalifikacioni izazovi za Svetsko prvenstvo, ali se pretpostavlja da neće moći da računa na igrače iz Evrolige i NBA lige. 

Naravno, najveće pitanje i dalje ostaje, da li ćemo ponovo videti Nikolu Jokića u dresu reprezentacije? Ključno je da komunikacija bude uspostavljena što pre, a sudeći po izjavama trostrukog MVP-ja NBA lige, to ne bi trebalo da predstavlja prepreku.

Jokić je ranije izjavio da voli da prati rad trenera kao što su Željko Obradović, Igor Kokoškov i upravo Dušan Alimpijević. 

- Ne gledam mnogo, ali volim da gledam određene seminare. Gledao sam njega i još nekoliko trenera, Dušana Alimpijevića, ne znam da li ga znate, sada je u Bešiktašu, Igora Kokoškova koji je sad u Atlanti, gledao sam nekoliko. Smatram da ako želite da budete dobri da morate da budete košarkaški fanatik, to mora da bude vaš život i volim da vidim nešto drugačije - kazao je srpski košarkaš u jednom intervjuu za američke medije 2023. godine.

