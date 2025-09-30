Slušaj vest

Tragično je Partizan započeo novu sezonu 2025/2026, ali ne treba biti grub, jer je ovo prvi zvanični meč crno-belih, međutim...

Partizan je već nakon deset minuta igre upao u dvocifreni minus protiv debitanta u Evroligi, Dubaija, ali i Jurice Golemca kome je ovo prvi zvanični trenerski meč u Evroligi.

Niz grešaka Partizana u organizaciji igre, loša seleckija faulova i nekoliko promašenih zicera, kumovale su prednosti Dubaija - 28:18.

Ruku na srce treba biti iskren i reći da Dubai šutira kao Golden Stejt u svojoj najjačoj eri, pošto nakon prve deonice imaju za tri - 6/6!

Uz to, Davis Bertans je dao tri, a Partizan je napravio samo jedan faul nad Letoncem.

