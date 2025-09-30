Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na gostujućem terenu od Dubaija 76:89 (18:28, 22:19, 16:21, 20:21), u prvom kolu Evrolige.

Nakon meča, na konferenciji za medije trener crno-belih Željko Obradović je rekao:

- Želim da čestitam timu Dubaija koji je odigrao bolje večeras i zaslužili su da bolje. Očigledno je da u prvom poluvremenu nismo igrali odbranu potrebnu na ovom nivou. U drugom poluvremenu smo počeli nešto bolje samo nekoliko minuta, ali je ostatak bio onakav kao u prvom poluvremenu. Počeli smo da budemo ljuti, pokazali smo ponos u poslednjim minutima, to je samo pozitivno za ovu utakmicu. Još jednom čestitke Dubaiju na pobedi - kazao je Obradović na početku svog obraćanja.

Sledeća utakmica je jako blizu, tako da nema mnogo vremena za analize.

- Da, samo što nemamo toliko vremena, mi putujemo za Beograd i utakmica je u četvrtak. Moramo da analiziramo, igrači to znaju, problem je bila neagresivnost u odbrani i odluke koje smo donosili u fazi napada. Jedino dobro što je bilo je ofanzivni skok - dodao je trener Partizana.

Pričao je Željko o sjajnom šuterskom učinku domaće ekipe.

- Da, sigurno da je tako, šutirali su 6/6 za tri u prvoj četvrtini. Nismo igrali odbranu, nismo ništa branili, to je veliki problem. Bilo je kao na treningu. Uspeli smo na početku drugog poluvremena da odigramo drugačije, rezultat je bio takav kakav je bio, drugačiji. Neke stvari nismo odigrali kako smo postavili. Nemamo mi vremena previše za analize, treba da se spremimo za Milano, prvi meč pred našim navijačima. Sigurno je to uticalo na tok utakmice - zaključio je proslavljeni trener.