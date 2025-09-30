Slušaj vest

Košarkaši Dubaija trijumfom su krenuli u novu sezonu Evrolige, pošto su večeras kod kuće pobedili Partizan rezultatom 89:76.

Trener Dubaija Jurica Golemac ima razloga za zadovoljstvo.

- Čestitke našim igračima, bili smo fokusirani veći deo meča, čestitke našim navijačima, dali su nam energiju kad god je bilo potrebno, kontrolisali smo meč većim delom, jednom se Partizan vratio, ali smo uspeli da se vratimo i da dođemo mirno do pobede. Generalno važna pobeda za nas. Imamo težak raspored, ali za samopouzdanje i za znanje da možemo da igramo sa svima kada igramo zajedno. Još jednom čestitke, ali moramo da ostanemo na zemlji - rekao je Golemac, pa dodao:

- Znate, svaki meč je novi. Meč kakav je danas nema veze sa Partizanom, ja sam ubeđen da će imati dobru sezonu. Mi smo se dobro pripremili, iako nismo puno zajedno. Biće uspona i padova ove sezone, moramo da ostanemo na zemlji i da radimo - rekao je Golemac.

Pričao je Golemac o svom rosteru.

- Ovo je dosta kvalitetnije takmičenje ove godine. Roster je takav da moramo da imamo više igrača. Odigrali smo dobru utakmicu. Imali smo problema prošle sezone, ove godine imamo pojačanja, ali moramo da se unapredimo ove sezone.

Njegov tim u elitnom takmičenju očekuje težak raspored.

- Da, naravno, imamo težak raspored, svi imaju težak raspored. Idemo meč po meč. Ne idemo u Monako da izgubimo. Nismo dali previše izgubljenih lopti danas, nama je važno da kontrolišemo skok. To nije bilo dobro u prvom poluvremenu posebno. Analiziraćemo neke stvari i odneti ih u Monte Karlo. Ne znam ni sa kim igramo posle toga, idemo korak po korak.