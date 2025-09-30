Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su na gostujućem terenu od Dubaija 76:89 (18:28, 22:19, 16:21, 20:21), u prvom kolu Evrolige. Među najefikasnijima u domaćoj ekipi bio je i Džanan Musa koji je ubacio 19 poena.

On je u izjavi nakon utakmice otkrio da je bio na korak od prelaska u Partizan.

"Pričao sam sa Ostojom (Ostoja Mijailović, predsednik Partizana, prim.aut.), poštujem Partizan i njegove navijače. Bilo je tu želja, bilo je tu s obe strane kontakta, pričali smo par puta, ali na kraju sam odlučio da dođem ovde jer mi se više dopalo. Partizanu želim sve najbolje", rekao je Musa.

U narednom kolu, Partizan će u četvrtak dočekati Milano, dok će Dubai gostovati Monaku.