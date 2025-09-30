Slušaj vest

Efes su do pobede predvodili Džordan Lojd i Rolands Šmits sa po 16, Šejn Larkin sa 14 i Nik Vajler-Beb i Erdžan Osmani sa po 12 poena.

Kod Makabija su se izdvojili Džejlen Hord i Roman Sorkin sa po 15 poena.

U narednom kolu, Efes će dočekati Hapoel Tel Aviv, dok će Makabi dočekati Pariz.

