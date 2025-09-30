Košarkaši Efesa pobedili su kao domaćini u Podgorici Makabi Tel Aviv 85:78 (21:19, 19:25, 20:15, 25:19), u prvom kolu Evrolige.
LOJD DOMINIRAO U "MORAČI" Efes srušio Makabi u Podgorici
Efes su do pobede predvodili Džordan Lojd i Rolands Šmits sa po 16, Šejn Larkin sa 14 i Nik Vajler-Beb i Erdžan Osmani sa po 12 poena.
Kod Makabija su se izdvojili Džejlen Hord i Roman Sorkin sa po 15 poena.
U narednom kolu, Efes će dočekati Hapoel Tel Aviv, dok će Makabi dočekati Pariz.
(Beta)
