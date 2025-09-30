Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde su i pored velike želje na parketu doživeli poraz na otvaranju nove evroligaške sezone.

Olimpija Milano je u Beogradasku arenu došla mentalno spremnija od Zvezde i na kraju došla do zaslužene pobede u vreloj atmosferi navijača crveno-belih - 92:82.

Od početka meča, a naročito početkom četvrte deonice, Zvezda je pokazala svoju slabu stranu novog tima kome će bez dileme biti potrebno još mnogo vremena da se sklopi i "klikne" na terenu.

Ipak, nije sve tako crno, ali da je bilo dobro u četvrtak veče, nije...

Izgubljene lopte "rak-rana"

Čak sedam ih je imala Zvezda početkom treće deonice, a crnu seriju izgubljenih lopti nastavila je u najgorem trenutku - početkom četvrte deonice kada je šansu dobio mladi Stefan Miljenović. Do kraja, Zvezda ih je imala 10, tri manje od Milana, ali ih je pravila u najgorem mogućem trenutku.

Odbrana od igre "dva na dva"

Biće potrebno još vremena da Zvezda zategne odbranu, kako u igri jedan na jedan, tako i na preuzimanju. Velike muke su tandemi Bolmaro - Nibo, odnosno Bolmaro - Buker, uz odličnog Meniona koji je dobro menjao Bolmara, napravili Zvezdi štetu ove večeri.

Kasnije su se pojavili i problemi u odbrani Ledeja, koji je vešto gađao "mis meč situacije".

Gudurić rešio Crvenu zvezdu!

Teško možemo reći da je Zvezda kriva za dve trojke Ričija koga su smisleno ostavili samog, ali rotirati sa Gudurića koji je dve ubacio potpuno sam - velika je greška.

Na kraju je srpski bek vezao tri šuta izvan linije 6,75 i rešio Crvenu zvezdu u koju se letos nije vratio, iako je bio blizu te odluke.

Sebični Nvora, dekoncentrisani Moneke i Kodi koji "nije plej"

Ako pogledate statistiku Džordana Nvore i broj ubačenih poena, rekli bi ste na prvu da je odigrao sjajan meč. Možda za sebe, ali ne i za tim. Ubacio je 19 poena i šutirao 8 od 16 iz igre, ali... Ishitreni šutevi u ranoj fazi napada kao i nakon ofanzivnog skoka, gde je Milano to kažnjavao poenima u kontri, mnogo su koštali Zvezdu.

Sa druge strane Čima Moneke je pravio faulove kao na traci, promašivao penale i umesto na terenu, pričao sa publikom okolo. Moraće da u budućnosti bude daleko više fokusiran na košarku.

I dolazimo do Kodija Milera-Mekintajera, plejmejkera koji često nije plej na terenu, a kada to jeste, onda je Zvezda na visokom nivou. Ipak, teško je Mekintajera sačekati i njegove odluke kada krene ka košu i onda stane. Popravio se u drugom poluvremenu, ali je ponovo bio nesiguran. Morao je Karter da igra na jedan i dva, pa ovakav ishod utakmice i ne treba da čudi posle svega.

Povreda Rivera, Izundu na nivou!

Izundu je dao sve od sebe, skakao i pogađao, ali teško je očekivati da on sam nosi sve na početku sezone. Nažalost, Rivero se povredio na početku meča i Nigerijac je u nastavku morao sam.

Sve u svemu Zvezda je pokazala individulani kvalitet kako spolja, tako i unutra, međutim, sve to treba pretočiti u smislenu timsku igru. Čeka se još i Odželej koji bio potpuno odsutan kako na obe strane parketa.

Na kraju je Milano igrao kao iz udžbenika, usporio Zvezdu, zatvorio Kodiju prostor da napadne u ranoj fazi napada. Napao Zvezdu u igri jedan na jedan sa Ledejom i Menionom, a Mesina zaslužuje sve čestitike za pripremljen meč večeras.

