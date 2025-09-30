Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde neslavno su počeli novu sezonu u Evroligi.

Crveno-beli su poraženi od Olimpije Armani iz Milana pred svojim navijačima .

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Da glavobolja za trenera Janisa Sferopulosa bude veća, povredili su se Devonte Grejem i Hasijel Rivero. Time se nastavio niz povreda, posle Ajzee Kenana.

Po završetku meča analizu meča za TV Arena dao je iskusni stručnjak Vlade Đurović, koji je kritikovao trenera Zvezde zbog nekih odluka.

"On smatra da je Mekintajer dobar, tako je i prošle godine vodio utakmice, davao mu je odrešene ruke da rešava utakmice, on misli da je vrhunski, a nije. On se žali da nije bio Kenan, a po mom mišljenju, rekao sam vama, bili su pojačani što nije igrao. Šta bi on mogao da pomogne? Uopšte nije trebalo ni da ostane. To nije bio problem. Problem je što Zvezdi treba plejmejker, neko da poveže. Kad već trener ne radi to iz nekih razloga. Na pet razlike, dugo je prevodio loptu Karter, majstore, odigraj nešto. Ne može tako da se odigra, to je napad koji odlučuje utakmicu, da se odigra tako, pa šta ispadne. A sve vreme u ćošku stoji Mekintajer i kao eto, organizujte bez mene", rekao je Đurović.

KK Crvena zvezda
KK Crvena zvezda
KKCZ9.jpg
Hasijel Rivero
KK Crvena zvezda

Hasijel Rivero povreda na Zvezda Armani Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić