"On smatra da je Mekintajer dobar, tako je i prošle godine vodio utakmice, davao mu je odrešene ruke da rešava utakmice, on misli da je vrhunski, a nije. On se žali da nije bio Kenan, a po mom mišljenju, rekao sam vama, bili su pojačani što nije igrao. Šta bi on mogao da pomogne? Uopšte nije trebalo ni da ostane. To nije bio problem. Problem je što Zvezdi treba plejmejker, neko da poveže. Kad već trener ne radi to iz nekih razloga. Na pet razlike, dugo je prevodio loptu Karter, majstore, odigraj nešto. Ne može tako da se odigra, to je napad koji odlučuje utakmicu, da se odigra tako, pa šta ispadne. A sve vreme u ćošku stoji Mekintajer i kao eto, organizujte bez mene", rekao je Đurović.