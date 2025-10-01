Slušaj vest

Sa Eronom Gordonom Jokić čini sjajan tandem otkako je Amerikanac 2021. godine stigao u Denver.

Gordon je dolazio u Srbiju kod Jokića, njih dvojica su razvili ozbiljno prijateljstvo, pa ne čudi što Somborac može da se našali na njegov račun.

Tokom medija dana i jedne od izjava koje je davao srpski centar, Gordon je prošao iza njega.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić i Eron Gordon Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia, Screenshot

Nekadašnji košarkaš Mege je odlučio da napravi šalu.

"Muka mi je od Gordona, više ne mogu da igram sa njim, zato moramo da ga zamenimo. Nećemo zameniti mene...". rekao je Nikola Jokić i odmah se nasmejao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Šta Jokić misli o novom selektoru



Košarkaška reprezentacija Srbije je dobila novog selektora. Svetislava Pešića je zamenio Dušan Alimpijević koji je potpisao trogodišnji ugovor.

1/6 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šta Nikola Jokić misli o Alimpijeviću?

"Ne gledam mnogo, ali volim da gledam određene seminare. Gledao sam njega (Željka Obradovića) i još nekoliko trenera, Dušana Alimpijevića, ne znam da li ga znate, sada je u Bešiktašu, Igora Kokoškova koji je sad u Atlanti, gledao sam nekoliko. Smatram da ako želite da budete dobri da morate da budete košarkaški fanatik, to mora da bude vaš život i volim da vidim nešto drugačije", rekao je Jokić 2023. godine.

Bonus video: