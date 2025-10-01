Slušaj vest

Mnogo rada je pred Željkom Obradovićem kako bi tim Partizana u novoj sezoni izgledao po želji navijača. Crno-beli su poraženi od Dubaija u utakmici 1. kola Evrolige sa 89:76.

Bilo je dosta loših stvari u igri, pre svega u defanzivi, ali vremena za popravni i te kako ima. 

Partizan mora da bude mnogo čvršći u odbrani. "Prazan hod" u napadu je dobra boljka sa ovog meča.

Pogledajte kako je to sve izgledalo:

Već u četvrtak, Partizan ima priliku da popravi utisak sa meča protiv Dubaija. U Arenu stiže ekipa Milana i biće to odlična prilika za crno-bele da dođu do prve pobede u elitnom takmičenju.

