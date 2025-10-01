Crno-beli su poraženi sa 89:76 u prvom meču Evrolige u novoj sezoni.
Košarka
NIJE DOBRO! Pogledajte kako je Partizan počeo novu sezonu u Evroligi! Ovi detalji brinu (VIDEO)
Mnogo rada je pred Željkom Obradovićem kako bi tim Partizana u novoj sezoni izgledao po želji navijača. Crno-beli su poraženi od Dubaija u utakmici 1. kola Evrolige sa 89:76.
Bilo je dosta loših stvari u igri, pre svega u defanzivi, ali vremena za popravni i te kako ima.
Partizan mora da bude mnogo čvršći u odbrani. "Prazan hod" u napadu je dobra boljka sa ovog meča.
Pogledajte kako je to sve izgledalo:
Već u četvrtak, Partizan ima priliku da popravi utisak sa meča protiv Dubaija. U Arenu stiže ekipa Milana i biće to odlična prilika za crno-bele da dođu do prve pobede u elitnom takmičenju.
