Slušaj vest

Motiejunas je boravio u Dubaiju gde je Partizan poražen u prvom kolu najjačeg evropskog klupskog takmičenja, a tom prilikom je poručio da je uzbuđen zbog početka sezone.

Pored crno-belih ni Crvena zvezda nije bila uspešna, pošto je u Beogradu izgubila od Olimpije iz Milana.

Direktor Evrolige smatra da je konkurencija jaka.

"Svakoga koga sam pitao da mi navede osam timova, niko nije mogao da proceni. Kažu – sačekaj pet kola pa ćemo videti. Zbog toga je naš moto 'svaka utakmica je važna' i dalje aktuelan, već pet godina. Nije ga osmislila marketinška agencija, nego je spontano nastao iz interne diskusije i ostao da živi", rekao je Motiejunas za "Mozzart sport".

Evroliga ove sezone ima 20 klubova.

"Nije bilo lako doneti odluku o proširenju, posebno zbog kalendara. Ali vidimo potencijal i smatram da je ovo korak napred. Maksimum bi mogao da bude 24 kluba, tada bi se igrala liga podeljena na konferencije, ali bi i dalje svako igrao sa svakim bar jednom. Otvoreni smo da se adaptiramo, vremena se menjaju, videćemo šta će doneti budućnost i kada se rat završi".

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Rekao je Litvanac da je plan da srpski klubovi ostanu u takmičenju duži vremenski period.

"Stvari se brzo menjaju i mi se kao liga moramo prilagođavati. U Beogradu, Valensiji i Bolonji sada imamo trogodišnje licence. Za razliku od Dubaija koji je na nešto duže staze, gde tek gradimo tržište, u Srbiji je ono već izgrađeno. Posle tri godine videćemo šta dalje, ali oba beogradska kluba imaju sve što je potrebno – sjajnu dvoranu, ogromnu bazu navijača i dobru organizaciju. Partizan i Zvezda imaju svetlu budućnost".

"Video sam veliki napredak kod oba kluba. Srbija je dugo tražila višegodišnje ugovore i sada ih je dobila. Naravno, važna je podrška vlade, ali to nije dovoljno. Potrebni su i veliki sponzori – upravo su oni promenili situaciju u Zvezdi i Partizanu. Oba kluba vidim u Evroligi, zapravo – vidim ih zauvek u ovom takmičenju".

1/14 Vidi galeriju Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

Potencijalna saradnja sa NBA?

"Ne želimo novo takmičenje niti da ponovo izmišljamo točak. Spremni smo za saradnju, ali pod uslovom da to bude dobar i ravnopravan odnos. Radimo 25 godina, znamo gde možemo da napredujemo", rekao je Paulijus Motiejunas.

Kurir sport/Mozzart sport

Bonus video: