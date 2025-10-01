Slušaj vest

Evroliga nije najbolje počela za srpske klubove jer su Crvena zvezda i Partizan doživeli neočekivano lake i ubedljive poraze. Crno-beli su poraženi u Dubaiju, dok su crveno-beli izgubili na domaćem terenu od Milana.

U centru pažnje posle utakmice u Areni bila je prelepa novinarka i voditeljka TV Arena sport - Kristina Tomić

Osim po zavidnom košarkaškom znanju, Kristina se izdvaja i po lepoti. S pravom je mnogi vide kao zaštitno lice Evrolige i kao pravo osveženje u elitnom takmičenju.

Pogledajte kako izgleda ova poznata novinarka:

Voditeljka Kristina Tomić Foto: Instagram (kristinatomiceva)

Kristina Tomić je takođe poznata i po tome što vodi emisiju "Oni vole Srbiju", gde uglavnom razgovara sa strancima sportistima koji igraju u našoj zemlji. Govori čak pet stranih jezika.

Ne propustiteKošarkaPOGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA IZGUBILA OD MILANA: Lagan poraz od tima koji nije iz "krema" Evrolige (VIDEO)
KK Crvena zvezda
KošarkaOVO NIKAKO NE IZGLEDA DOBRO: Navijači Zvezde zabrinuti i u panici zbog fotografije iz Beogradske arene
Navijači Crvene zvezde na utakmici protiv Olimpije
KošarkaLEDEJ IZNENADIO REČIMA O DELIJAMA! Bivši košarkaš Partizana srušio Zvezdu, pa dobio pitanje o Delijama
Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde
KošarkaEVROLIGA: Nan vodio PAO do trijumfa nad Bajernom, Olimpijakos stotkom srušio Baskoniju
Kendrik Nan
KošarkaVLADE ĐUROVIĆ UDARIO NA SFEROPULOSA ZBOG JEDNE NJEGOVE ODLUKE: "On uopšte nije trebalo da ostane u timu"
Vlade Đurović
Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO