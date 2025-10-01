Slušaj vest

Evroliga nije najbolje počela za srpske klubove jer su Crvena zvezda i Partizan doživeli neočekivano lake i ubedljive poraze. Crno-beli su poraženi u Dubaiju, dok su crveno-beli izgubili na domaćem terenu od Milana.

U centru pažnje posle utakmice u Areni bila je prelepa novinarka i voditeljka TV Arena sport - Kristina Tomić.

Osim po zavidnom košarkaškom znanju, Kristina se izdvaja i po lepoti. S pravom je mnogi vide kao zaštitno lice Evrolige i kao pravo osveženje u elitnom takmičenju.

Kristina Tomić je takođe poznata i po tome što vodi emisiju "Oni vole Srbiju", gde uglavnom razgovara sa strancima sportistima koji igraju u našoj zemlji. Govori čak pet stranih jezika.