Kristina Tomić privlači pažnju svih ljubitelja košarke posle mečeva večitih u Evroligi...
PRELEPA KRISTINA JE ZAŠTITNO LICE EVROLIGE! Košarkaši Zvezde nisu bili na nivou, ali je zato ona izdominirala (FOTO)
Evroliga nije najbolje počela za srpske klubove jer su Crvena zvezda i Partizan doživeli neočekivano lake i ubedljive poraze. Crno-beli su poraženi u Dubaiju, dok su crveno-beli izgubili na domaćem terenu od Milana.
U centru pažnje posle utakmice u Areni bila je prelepa novinarka i voditeljka TV Arena sport - Kristina Tomić.
Osim po zavidnom košarkaškom znanju, Kristina se izdvaja i po lepoti. S pravom je mnogi vide kao zaštitno lice Evrolige i kao pravo osveženje u elitnom takmičenju.
Voditeljka Kristina Tomić Foto: Instagram (kristinatomiceva)
Kristina Tomić je takođe poznata i po tome što vodi emisiju "Oni vole Srbiju", gde uglavnom razgovara sa strancima sportistima koji igraju u našoj zemlji. Govori čak pet stranih jezika.
