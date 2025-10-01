HOROR ZA ZVEZDU! Košarkaš crveno-belih doživeo tešku povredu! Stigao kao veliko pojačanje, a već ga čeka duga pauza
Crvena zvezda je protiv Olimpije iz Milana zabeležila poraz u Beogradu u prvom kolu Evrolige.
Crveno-beli su u taj meč ušli bez Devontea Grejama, Ajzee Kenana, Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića ali i Džoela Bolomboja koji je od povređen već duži period.
Da stvar po ekipu Janisa Sferopulosa bude još gora, još jedan košarkaš Zvezde se povredio tokom utakmice protiv italijanskog tima.
U pitanju je Hasijel Rivero, koji je tokom druge četvrtine hramljajući otišao sa parketa ka svlačionicama.
Nažalost, njegova povreda je teže prirode.
Kako saznaje i prenosi "Sport klub" Rivero je slomio metatarzalnu kost i u najboljem slučaju će biti spreman pri kraju godine.
Rivero je u Zvezdu stigao iz Makabija za koji je prošle sezone beležio 10,2 poena, 4,4 skoka i 1,3 asistencije po meču.
Trebalo je da predstavlja ozbiljno pojačanje centarske linije, ali njegov boravak u Beogradu nije počeo najbolje.
Kurir sport/Sport klub
