Crvena zvezda je protiv Olimpije iz Milana zabeležila poraz u Beogradu u prvom kolu Evrolige.

Crveno-beli su u taj meč ušli bez Devontea Grejama, Ajzee Kenana, Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića ali i Džoela Bolomboja koji je od povređen već duži period.

Da stvar po ekipu Janisa Sferopulosa bude još gora, još jedan košarkaš Zvezde se povredio tokom utakmice protiv italijanskog tima.

U pitanju je Hasijel Rivero, koji je tokom druge četvrtine hramljajući otišao sa parketa ka svlačionicama.

Nažalost, njegova povreda je teže prirode.

Kako saznaje i prenosi "Sport klub" Rivero je slomio metatarzalnu kost i u najboljem slučaju će biti spreman pri kraju godine.

Rivero je u Zvezdu stigao iz Makabija za koji je prošle sezone beležio 10,2 poena, 4,4 skoka i 1,3 asistencije po meču.

Trebalo je da predstavlja ozbiljno pojačanje centarske linije, ali njegov boravak u Beogradu nije počeo najbolje.

