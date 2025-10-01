Slušaj vest

Crvena zvezda se oglasila kratkom objavom na zvaničnom sajtu:

- Brazilski reprezentativac Jago Dos Santos doputovao je u sredu u Beograd.

- Igrač KK Crvena zvezda Meridianbet odmah nakon obavljenih lekarskih staviće se na raspolaganje saigračima i stručnom štabu, kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone, glasi poruka crveno-belih.

Jago dos Santos u dresu Brazila

Podsećamo, Jago je tokom leta bio MVP Ameri Kupa, osvojio je zlato sa Brazilom, pobedom nad SAD... U crveno-belom taboru nisu imali 26-godišnjeg košarkaša u planovima za ovu sezonu, ali nove okolnosti su zahtevale da dođe do promena.

Zvezda ima velikih problema sa povređenim igračima pa je vraćanje Jaga u tim i donekle očekivana odluka sa Malog Kalemegdana.

Brazilac ima priliku da pokaže da zaslužuje Zvezdin dres.