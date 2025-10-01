Jago dos Santos je ponovo u crveno-belom jatu.
ZVEZDA MOMENTALNO DOVELA IGRAČA: Stigao je u Beograd i odmah se stavlja na raspolaganje ekipi
Crvena zvezda se oglasila kratkom objavom na zvaničnom sajtu:
- Brazilski reprezentativac Jago Dos Santos doputovao je u sredu u Beograd.
- Igrač KK Crvena zvezda Meridianbet odmah nakon obavljenih lekarskih staviće se na raspolaganje saigračima i stručnom štabu, kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone, glasi poruka crveno-belih.
Jago dos Santos u dresu Brazila Foto: STRINGER / AFP / Profimedia
Podsećamo, Jago je tokom leta bio MVP Ameri Kupa, osvojio je zlato sa Brazilom, pobedom nad SAD... U crveno-belom taboru nisu imali 26-godišnjeg košarkaša u planovima za ovu sezonu, ali nove okolnosti su zahtevale da dođe do promena.
Zvezda ima velikih problema sa povređenim igračima pa je vraćanje Jaga u tim i donekle očekivana odluka sa Malog Kalemegdana.
Brazilac ima priliku da pokaže da zaslužuje Zvezdin dres.
