Slušaj vest

Crvena zvezda se oglasila kratkom objavom na zvaničnom sajtu:

- Brazilski reprezentativac Jago Dos Santos doputovao je u sredu u Beograd.

- Igrač KK Crvena zvezda Meridianbet odmah nakon obavljenih lekarskih staviće se na raspolaganje saigračima i stručnom štabu, kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone, glasi poruka crveno-belih.

Jago dos Santos u dresu Brazila Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Podsećamo, Jago je tokom leta bio MVP Ameri Kupa, osvojio je zlato sa Brazilom, pobedom nad SAD... U crveno-belom taboru nisu imali 26-godišnjeg košarkaša u planovima za ovu sezonu, ali nove okolnosti su zahtevale da dođe do promena.

Zvezda ima velikih problema sa povređenim igračima pa je vraćanje Jaga u tim i donekle očekivana odluka sa Malog Kalemegdana.

Brazilac ima priliku da pokaže da zaslužuje Zvezdin dres.

Ne propustiteKošarka"NE MOŽEMO DA BUDEMO OPTIMISTI..." Čuveni trener razočaran posle starta Evrolige: Zvezdin poraz ima veću težinu od Partizanovog
Nikola Kalinić i Dvejn Vašington
KošarkaHOROR ZA ZVEZDU! Košarkaš crveno-belih doživeo tešku povredu! Stigao kao veliko pojačanje, a već ga čeka duga pauza
Košarkaši Crvene zvezde
KošarkaPARTIZAN I ZVEZDA ZAUVEK U EVROLIGI?! Jasna poruka za večite rivale: Imaju sve što je potrebno...
PARTIZAN-ZVEZDA_77.JPG
KošarkaPOGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA IZGUBILA OD MILANA: Lagan poraz od tima koji nije iz "krema" Evrolige (VIDEO)
KK Crvena zvezda
KošarkaOVO NIKAKO NE IZGLEDA DOBRO: Navijači Zvezde zabrinuti i u panici zbog fotografije iz Beogradske arene
Navijači Crvene zvezde na utakmici protiv Olimpije

Kodi Miler Mekintajer izjava posle Armanija Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić