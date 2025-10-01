Slušaj vest

"Huan Nunjes je ovog utorka podvrgnut artroskopskom pregledu desnog kolena. Uklonjena je cista meniskusa, a šavovi meniskusa od prve artroskopije obavljene 11. marta prošle godine su ojačani. Približna prognoza oporavka je šest meseci", piše u saopštenju Barselone.

Nunjes (21) je svoju poslednju utakmicu za Barselonu odigrao 13. februara, nakon čega je bio van terena zbog povrede kolena.

Španski plejmejker je prošle sezone za Barselonu odigrao ukupno 25 utakmica u Evroligi, u kojima je u proseku beležio pet poena, 3,4 asistencije i 2,5 skokova.

Na prošlogodišnjem draftu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) ga je kao 36. pika izabrala Indijana, koja je potom prava na njega prebacila San Antoniju u sklopu trejda.

(Beta)

