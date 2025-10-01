Slušaj vest

Košarkaši Partizana naišli su na neplanirane poteškoće prilikom povratka iz Dubaija, gde su sinoć poraženi na startu Evrolige.

Crno-beli su otvorili novu sezonu porazom od novajlije u takmičenju, ekipe Dubai, koja je slavila rezultatom 89:76.

Nakon utakmice, ekspedicija Partizana danas je krenula nazad za Beograd, gde ih već sutra čeka novi izazov, duel sa milanskim Armanijem, koji će biti prva utakmica pred domaćom publikom u novoj sezoni.

1/14 Vidi galeriju Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

Međutim, iz kluba su potvrdili da zbog komplikacija u putu tim neće održati planirani trening pred ovaj susret, što dodatno otežava pripremu za predstojeći meč.

"Usled kašnjenja leta iz Dubaija i puta koji još nije okončan stručni štab je doneo odluku da se trening ne održi. Izjave trenera Obradovića i dva igrača poslaćemo u video formi putem linka čim obavimo snimanje. Izvinjavamo se na otkazivanju u poslednji čas, ali su okolnosti uslovile takvu odluku", stoji u saopštenju Partizana.