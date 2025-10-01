Glavni sudija meča biće Mehdi Difala iz Francuske
Košarka
POZNATO KO SUDI PARTIZANU PROTIV ARMANIJA: Zanimljiv izbor Evrolige za meč drugog kola
Slušaj vest
Košarkaši Partizana dočekaće u četvrtak ekipu Olimpije Armanija u utakmici 2. kola Evrolige.
Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN
Vidi galeriju
Duel crno-belih protiv tima iz Milana zakazan je za 20.30 časova u beogradskoj "Areni".
Evroliga je uoči ove utakmice objavila spisak sudija.
I u pitanju sudobro poznata lica.
Glavni sudija meča biće Mehdi Difala iz Francuske. Društvo će mu praviti Španac Karlos Kortes i Letonac Kristaps Konstantinovs.
Podsetimo, Partizan je izgubio na gostovanju Dubaiju u prvom kolu, dok je Olimpija pobedila Crvenu zvezdu u Beogradu.
Reaguj
Komentariši