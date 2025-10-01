Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekaće u četvrtak ekipu Olimpije Armanija u utakmici 2. kola Evrolige.

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

 Duel crno-belih protiv tima iz Milana zakazan je za 20.30 časova u beogradskoj "Areni".

Evroliga je uoči ove utakmice objavila spisak sudija.

I u pitanju sudobro poznata lica.

Glavni sudija meča biće Mehdi Difala iz Francuske. Društvo će mu praviti Španac Karlos Kortes i Letonac Kristaps Konstantinovs.

Podsetimo, Partizan je izgubio na gostovanju Dubaiju u prvom kolu, dok je Olimpija pobedila Crvenu zvezdu u Beogradu.