Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bajernu u okviru drugog kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.

Nisu košarkaši Zvezde na pravi način započeli novu sezonu u Evroligi, pošto su u prvom kolu ovog takmičenja u utorak pred svojim navijačima izgubili meč od Olimpije Milano.

Ipak, šansa za popravni im se ukazala već u drugom kolu, a protivnik će im ovoga puta biti ekipa Bajerna u Minhenu.

I Bavarci su započeli sezonu porazom - izgubili su od Panatinaikosa.