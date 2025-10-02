Duel Bajerna i Zvezde na programu je od 20.30 časova.
Košarka
CRVENO-BELI "VADE FLEKE" U NEMAČKOJ: Evo gde možete pratiti prenos meča Bajern - Crvena zvezda
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bajernu u okviru drugog kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.
Nisu košarkaši Zvezde na pravi način započeli novu sezonu u Evroligi, pošto su u prvom kolu ovog takmičenja u utorak pred svojim navijačima izgubili meč od Olimpije Milano.
Ipak, šansa za popravni im se ukazala već u drugom kolu, a protivnik će im ovoga puta biti ekipa Bajerna u Minhenu.
I Bavarci su započeli sezonu porazom - izgubili su od Panatinaikosa.
Reaguj
Komentariši