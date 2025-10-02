Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bajernu u okviru drugog kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.

Nisu košarkaši Zvezde na pravi način započeli novu sezonu u Evroligi, pošto su u prvom kolu ovog takmičenja u utorak pred svojim navijačima izgubili meč od Olimpije Milano.

Ipak, šansa za popravni im se ukazala već u drugom kolu, a protivnik će im ovoga puta biti ekipa Bajerna u Minhenu.

I Bavarci su započeli sezonu porazom - izgubili su od Panatinaikosa.

KK Crvena zvezda
Košarkaši Crvene zvezde
Nikola Kalinić i Dvejn Vašington
panathinaikoszvezda27613.jpg

Delije pozdravile igrace Zvezde pred premijeru u Evroligi Izvor: MONDO