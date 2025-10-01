Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Bajerna meč drugog kola Evrolige, a ovaj duel zakazan je za četvrtak od 20.30 časova.

Evroliga je dan pred utakmicu objavila i delegiranje arbitara za meč, pa je Zvezda saznala da će joj glavni sudija na duelu biti poznati Olegs Latiševs iz Letonije, koji već decenijama sudi završnice i Fajnal for ovog takmičenja.

Pored njega tu su i Joanis Fufis i Robert Viklicki

Ne propustiteKošarkaZVEZDA MOMENTALNO DOVELA IGRAČA: Stigao je u Beograd i odmah se stavlja na raspolaganje ekipi
panathinaikoszvezda27613.jpg
Košarka"NE MOŽEMO DA BUDEMO OPTIMISTI..." Čuveni trener razočaran posle starta Evrolige: Zvezdin poraz ima veću težinu od Partizanovog
Nikola Kalinić i Dvejn Vašington
KošarkaHOROR ZA ZVEZDU! Košarkaš crveno-belih doživeo tešku povredu! Stigao kao veliko pojačanje, a već ga čeka duga pauza
Košarkaši Crvene zvezde
KošarkaPARTIZAN I ZVEZDA ZAUVEK U EVROLIGI?! Jasna poruka za večite rivale: Imaju sve što je potrebno...
PARTIZAN-ZVEZDA_77.JPG

Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO