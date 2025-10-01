Poznate sudije za meč Bajerna i Zvezde.
ZVEZDA SAZNALA SUDIJE ZA MEČ PROTIV BAJERNA: Letonac glavni arbitar, pomagaće mu Grk i Čeh
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Bajerna meč drugog kola Evrolige, a ovaj duel zakazan je za četvrtak od 20.30 časova.
Evroliga je dan pred utakmicu objavila i delegiranje arbitara za meč, pa je Zvezda saznala da će joj glavni sudija na duelu biti poznati Olegs Latiševs iz Letonije, koji već decenijama sudi završnice i Fajnal for ovog takmičenja.
Pored njega tu su i Joanis Fufis i Robert Viklicki.
