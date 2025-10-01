Slušaj vest

Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Donta Hol sa 22 i Tejlen Horton Taker sa 20 poena.

Kod Pariza su se izdvojili Nadir Hifi sa 23 i Džastin Robinson sa 17 poena.

U narednom kolu, Fenerbahče će gostovati u Kaunasu Žalgirisu, dok će Pariz gostovati Makabiju.

Valensija bolja od Asvela

Košarkaši Valensije su na gostujućem terenu u Lionu pobedili Asvel 80:77 (19:18, 15:17, 26:25, 20:17).

Valensiju su do pobede predvodili Darius Tompson sa 15, Mateo Kostelo i Nejtan Rivers sa po 13 i Omari Mur sa 12 poena.

Kod Asvela bolji od ostalih bili su Nando De Kolo sa 17, Glin Votson sa 14 i Bastijan Votije sa 12 poena.

U sledećem kolu, Valensija će dočekati Virtus, dok će Asvel ugostiti Baskoniju.

(Beta)