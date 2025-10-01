Košarkaši Fenerbahčea pobedili su na svom terenu u Istanbulu ekipu Pariza 96:77 (25:19, 18:21, 22:27, 26:18), u prvom kolu Evrolige.
EVROLIGA: Fenerbahče slavio nad Parizom, Valensija bolja od Asvela
Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Donta Hol sa 22 i Tejlen Horton Taker sa 20 poena.
Kod Pariza su se izdvojili Nadir Hifi sa 23 i Džastin Robinson sa 17 poena.
U narednom kolu, Fenerbahče će gostovati u Kaunasu Žalgirisu, dok će Pariz gostovati Makabiju.
Valensija bolja od Asvela
Košarkaši Valensije su na gostujućem terenu u Lionu pobedili Asvel 80:77 (19:18, 15:17, 26:25, 20:17).
Valensiju su do pobede predvodili Darius Tompson sa 15, Mateo Kostelo i Nejtan Rivers sa po 13 i Omari Mur sa 12 poena.
Kod Asvela bolji od ostalih bili su Nando De Kolo sa 17, Glin Votson sa 14 i Bastijan Votije sa 12 poena.
U sledećem kolu, Valensija će dočekati Virtus, dok će Asvel ugostiti Baskoniju.
(Beta)
