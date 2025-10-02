Prema informacijama dobro obaveštenog novinara Nikola Jović će uskoro potpisati četvorogodišnji ugovor.
Košarka
SRPSKI REPREZENTATIVAC POTPISUJE UGOVOR OD 62 MILIONA! Poznato gde će Nikola Jović nastaviti karijeru
Slušaj vest
Šams Čaranija, novinar "ESPN-a" i NBA insajder podelio je važnu informaciju o karijeri Nikole Jovića.
Srpski reprezentativac od 2022. godine igra za Majami, a sada mu je taj tim spremio ozbiljan ugovor.
Prema njegovim navodima, Nikola Jović će dobiti ugovor na četiri sezone po kojem će zaraditi 62,4 miliona dolara.
Nikola Jokić i Nikola Jović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Kako mladi srpski košarkaš ima još godinu dana ugovora, novi bi važio od sledeće sezone.
U dosadašnjem toku NBA karijere Jović je zaradio ukupno sedam miliona dolara, a u sezoni koja je pred nama dobiće još nešto manje od 4,5 miliona.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši