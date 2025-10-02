Slušaj vest

Šams Čaranija, novinar "ESPN-a" i NBA insajder podelio je važnu informaciju o karijeri Nikole Jovića.

Srpski reprezentativac od 2022. godine igra za Majami, a sada mu je taj tim spremio ozbiljan ugovor.

Prema njegovim navodima, Nikola Jović će dobiti ugovor na četiri sezone po kojem će zaraditi 62,4 miliona dolara.

Nikola Jokić i Nikola Jović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kako mladi srpski košarkaš ima još godinu dana ugovora, novi bi važio od sledeće sezone.

U dosadašnjem toku NBA karijere Jović je zaradio ukupno sedam miliona dolara, a u sezoni koja je pred nama dobiće još nešto manje od 4,5 miliona.

Nikola Jokić, Nikola Jović
Nikola Jović i Nikola Jokić
Nikola Jović
Nikola Jović, Eurobasket 2025, Srbija - Estonija

Bonus video:

Nikola Jović raskrvario prst Izvor: Arena 1 Premium