Slušaj vest

Čovek koji je već godinama unazad jedan od najboljih košarkaš koji igra u Evropi je navikao publiku na svakakve poteze, ali ne i na brutalna zakucavanja.

Zato je ono što je uradio na utakmici protiv Žalgirisa stvarno posebno.

Monako je poražen rezultatom 84:89, a Majk Džejms je u završnici oduševio sve oko sebe.

Amerikanac visok 185 centimetara je krenuo u prodor, a nije ga zaustavila ni činjenica da ide prema 23 centrimetra višeg od sebe Azuolasa Tubelisa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Reakcija navijača, ali i Nemanje Nedovića, Džejmsovog saigrača koji se uhvatio za glavu dovoljno govori.

Ne propustiteKošarkaDELIJAMA ĆE SE SVIDETI PRVA OBJAVA MVP JAGA NAKON POVRATKA U ZVEZDU! Zbog Brazilca se oglasila i Evroliga!
KKCZ7.jpg
KošarkaSRPSKI REPREZENTATIVAC POTPISUJE UGOVOR OD 62 MILIONA! Poznato gde će Nikola Jović nastaviti karijeru
Marko Gudurić Nikola Jović i Nikola Jokić
KošarkaINFORMACIJA O LUKI DONČIĆU U KOJU JE TEŠKO POVEROVATI! Slovenac je teži nego prošle godine! Evo šta mu je donela nestvarna transformacija
Dončićeva transformacija
KošarkaCRNO-BELI NA DOMAĆEM TERENU MERKAJU PRVU POBEDU U EVROLIGI: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Olimpija Milano
Isak Bonga KK Partizan
Faul Nemanji Nedoviću  Izvor: EUroleauge tv