Veče u Evroligi je obeležio neverovatan potez Majka Džejmsa.
BRUTALNO
NEDOVIĆ SE U NEVERICI UHVATIO ZA GLAVU KADA JE VIDEO ŠTA JE SAIGRAČ URADIO! Jedan od najboljih košarkaša u Evropi krenuo na 23 cm višeg od sebe...
Čovek koji je već godinama unazad jedan od najboljih košarkaš koji igra u Evropi je navikao publiku na svakakve poteze, ali ne i na brutalna zakucavanja.
Zato je ono što je uradio na utakmici protiv Žalgirisa stvarno posebno.
Monako je poražen rezultatom 84:89, a Majk Džejms je u završnici oduševio sve oko sebe.
Amerikanac visok 185 centimetara je krenuo u prodor, a nije ga zaustavila ni činjenica da ide prema 23 centrimetra višeg od sebe Azuolasa Tubelisa.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reakcija navijača, ali i Nemanje Nedovića, Džejmsovog saigrača koji se uhvatio za glavu dovoljno govori.
