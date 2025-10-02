Slušaj vest

Čovek koji je već godinama unazad jedan od najboljih košarkaš koji igra u Evropi je navikao publiku na svakakve poteze, ali ne i na brutalna zakucavanja.

Zato je ono što je uradio na utakmici protiv Žalgirisa stvarno posebno.

Monako je poražen rezultatom 84:89, a Majk Džejms je u završnici oduševio sve oko sebe.

Amerikanac visok 185 centimetara je krenuo u prodor, a nije ga zaustavila ni činjenica da ide prema 23 centrimetra višeg od sebe Azuolasa Tubelisa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Reakcija navijača, ali i Nemanje Nedovića, Džejmsovog saigrača koji se uhvatio za glavu dovoljno govori.