Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je danas da je dosadašnji selektor Svetislav Pešić puno uradio za reprezentaciju Srbije.

Čović je podsetio da je Pešiću istekao ugovor 30. septembra. Upravni odbor KSS je pre dva dana za novog selektora reprezentacije Srbije imenovao Dušana Alimpijevića.

"Nisam ja smenio Pešića, već je njemu istekao ugovor. Pešić je imao ugovor do 30. septembra. Kada smo prošle godine pričali nakon Olimpijskih igara o produžetku saradnje, jer mu je i tada istekao ugovor, potpisali smo novi na godinu dana", izjavio je Čović za K1.

Predsednik KSS je potom pohvalio rad Pešića u prethodnom periodu.

"Pešić je u poslednje četiri godine puno uradio za reprezentaciju Srbije. Vratio je kult, igrače, desilo se ovo što se desilo na EP, pa šta sad da radimo. To je sport. Niko ne pobeđuje svaki dan. Mi smo u javnosti već bili šampioni, nismo ni trebali da putujemo za Rigu, već da nam donesu pehar i medalje, takav je osećaj bio", naveo je Čović.

Čović je potom govorio o narednim izazovima koji čekaju reprezentaciju Srbije.

"Moramo da se okrenemo onome što nas čeka, a to su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Počinju u novembru, prvu utakmicu igramo u Beogradu sa Švajcarskom, a drugu 30. novembra u Sarajevu protiv BiH. U februaru nas očekuje drugi prozor, kada igramo sa Turskom ovde i u gostima. Treći prozor donosi duele sa Švajcarskom u gostima i BiH u Beogradu", rekao je Čović.

Usledila je priča o Dušanu Alimpijeviću...

- Nije istina da je bio jedini kandidat. BIlo ješest-sedam imena, ne moram da pominjem sada ljude. Napravljena je detaljna analiza i odlučeno je da to bude Alimpijević. Ugovor je do 2028. godine. Ali, su tu klauzule. Ako ne prođe kvalifikacije za Svetsko prvenstvo - nema ugovora. Ako nema prolaska na Olimpijske igre - nema ugovora. Takođe, tu su bonusi za rezultate. Ako se naprave dobri rezultati na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, ugovor se produžava za 2029. godinu i Eurobasket i sve je vezano za rezultat - zaključio je Čović.

