Košarkaš koji je stigao iz Makabija je trebalo da predstavlja pojačanje u centarskoj liniji, ali je već u prvoj utakmici u sezoni doživeo tešku povredu zbog koje ga neće biti na terenu nekoliko meseci.

Ekipa sa Malog Kalemegdana je Evroligu započela porazom od Olimpije iz Milana u Beogradu. Rivero je na tom meču doživeo prelom metatarzalne kosti, a klub je reagovao i dogovorio novo pojačanje.

Kako saznaje i prenosi "Sport klub", Crvena zvezda je blizu dogovora sa Donatasom Motiejunasom i njegov dolazak na Mali Kalemegdan bi uskoro trebalo da bude ozvaničen.

Košarkaš Monaka je visok 213 centimetara i u ekipu bi uneo svoje ozbiljno iskustvo.

Prošle sezone je na 29 utakmica u proseku imao 6,4 poena i 3,1 skokova.

Tridesetpetogodišnji Litvanac je tokom karijere igrao i u NBA ligi.

Izabran je 2011. godine na NBA draftu kao 20. pik od strane Minesote, a igrao je za Hjuston, Nju Orleans i San Antonio.

Nakon odlaska iz NBA proveo je po sezonu u Šangaj Šarksima i Ksinđangu, a u Monaku je igrao od 2021. godine.

Kurir sport/Sport klub

