Slušaj vest

Taren Amstrong potpisuje uskoro ugovor sa Partizanom!

Mladi plejmejker (22) stiže među crno-bele nakon odlaska Frenka Nilikine, a portal Basketball.com.au navodi da se igrač odlučio da napusti Golden Stejt u potrazi za većom ulogom. U sezoni pred odlazak u NBA nastupao je za ekipu Kernsa u NBL-u u Australiji i prosečno je beležio 17,1 poen po meču.

Kako dalje piše pomenuti portal Partizan samo formalno treba u narednim danima da objavi da je Taran Armstrong postao njihov igrač.

Armstrong je u februaru 2025. potpisao ugovor sa Golden Stejtom, po završetku sezone u australijskoj NBL ligi. Ovog leta je postao ogračeni slobodni agent, nakon što mu je Golden Stejt izneo svoju ponudu...

Razlog za odlazak iz NBA

Prelazak u Evropu pokazuje da Armstrong želi veću ulogu na parketu, umesto da još jednu sezonu deli vreme između NBA tima i razvojne filijale Santa Cruza, navodi australijski portal.

U drugoj sezoni u Australiji (2024–25), Taren je imao 17,1 poen, 4,7 asistencija i 4,6 skokova po meču, uz šut iz igre od 46,1%.

Australijanci u Partizanu

Partizan ima istoriju sa australijskim igračima - Džok Lendajl i Dante Egzum ranije su nosili crno-beli dres.

Dolazak Armstronga dešava se neposredno nakon što je Partizan odradio predsezonsku turneju u Australiji, gde je učestvovao na turniru u Melburnu i Sidneju.