Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Minhenu od ekipe Bajerna sa 88:97 (28:24, 27:26, 16:27, 17:20), u utakmici drugog kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Džordan Nvora sa 27 poena, uz pet skokova, Kodi Miler-Mekintajer je postigao 18 poena, uz po četiri skoka i asistencije, Čima Moneke je upisao 15 poena i šest uhvaćenih lopti, a Tajson Karter je dodao 13 poena.
Zvezda sledeći meč igra 10. oktobra na gostovanju prvaku Evrope Fenerbahčeu, dok Bajern istog dana dočekuje Žalgiris.
