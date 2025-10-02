Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpiju iz Milana 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16), u utakmici drugog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 20 poena. Karlik Džouns je dodao 15 poena i pet asistencija, dok su po 10 poena postigli Džabari Parker i Isak Bonga, koji je zabeležio i šest skokova.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Efes, dok će Olimpija u Milanu biti domaćin protiv Monaka.

