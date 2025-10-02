Slušaj vest

Očekuje se da litvanski centar Donatas Motiejunas uskoro postane novi igrač Zvezde, a to je između redova potvrdio i Miško Ražnatović.

"Ponekada su ulice koje vode do elitnih kazina dvosmerne!", napisao je Ražnatović.

Motiejunas bi trebalo da popuni "rupu" u timu nastalu povredom Hasijela Rivera koga očekuje duža pauza, prema prvim procenama u trajanju od dva meseca.

Inače, Motiejunas je klijent agencije BeoBasket, čiji je vlasnik Miodrag Miško Ražnatović.

Donatas Motiejunas
