Miško Ražnatović oglasio se na društvenim mrežama i kroz zagonetku najavio pojačanje Crvene zvezde.
MIŠKO ZAGONETKOM NAJAVIO NOVO POJAČANJE ZVEZDE: Ponekad su ulice koje vode do elitnih kazina dvosmerne
Očekuje se da litvanski centar Donatas Motiejunas uskoro postane novi igrač Zvezde, a to je između redova potvrdio i Miško Ražnatović.
"Ponekada su ulice koje vode do elitnih kazina dvosmerne!", napisao je Ražnatović.
Motiejunas bi trebalo da popuni "rupu" u timu nastalu povredom Hasijela Rivera koga očekuje duža pauza, prema prvim procenama u trajanju od dva meseca.
Inače, Motiejunas je klijent agencije BeoBasket, čiji je vlasnik Miodrag Miško Ražnatović.
