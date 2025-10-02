Svi događaji
18:12

Partizan juri prvu pobedu, Armani dupli brejk u Beogradu

Partizan je četvrtu uzastopnu sezonu u Evroligi otvorio porazom.

Ovog puta je platio ceh u Dubaiju.

Za razliku od crno-belih, italijanski tim je kao gost pobedio Crvenu zvezdu.

18:03

Potencijalni sastavi

PARTIZAN - ARMANI

Sudije: Mehdi Difala, Karlos Kortes, Kristaps Konstantinovs

PARTIZAN: Karlik Džons, Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Tajrik Džons. Trener: Željko Obradović.

ARMANI: Čančar, Manion, Elis, Buker, Bolmaro, Bruks, Ledej, Riči, Gudurić, Šilds, Nibo, Danston. Trener: Etore Mesina