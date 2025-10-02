PARTIZAN - ARMANI 20.30
PARTIZAN - ARMANI: Crno-beli jure prvu pobedu u Evroligi
Košarkaši Partizana u okviru 2. kola Evrolige dočekuju milanski Armani.
18:12
Partizan juri prvu pobedu, Armani dupli brejk u Beogradu
Partizan je četvrtu uzastopnu sezonu u Evroligi otvorio porazom.
Ovog puta je platio ceh u Dubaiju.
Za razliku od crno-belih, italijanski tim je kao gost pobedio Crvenu zvezdu.
18:03
Potencijalni sastavi
PARTIZAN - ARMANI
Sudije: Mehdi Difala, Karlos Kortes, Kristaps Konstantinovs
PARTIZAN: Karlik Džons, Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Tajrik Džons. Trener: Željko Obradović.
ARMANI: Čančar, Manion, Elis, Buker, Bolmaro, Bruks, Ledej, Riči, Gudurić, Šilds, Nibo, Danston. Trener: Etore Mesina
