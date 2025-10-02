Slušaj vest

Bivši NBA igrač i donedavni član Barselone, Džabari Parker, koji trenutno nosi dres Partizana, govorio je za španski "Mundo Deportivo" o razlozima zbog kojih je napustio Kataloniju i odlučio da karijeru nastavi u glavnom gradu Srbije.

U opširnom intervjuu, Parker je podelio utiske o svojim prvim danima u Beogradu, saradnji sa legendarnim Željkom Obradovićem, kao i ambicijama koje ima s Partizanom. Otkrio je i da ne isključuje mogućnost povratka u Barselonu, ostavljajući vrata otvorena za novi boravak u Španiji.

- Osećam se dobro. Ima igrača koje već poznajem, poput Sterlinga Brauna s kojim sam igrao u Milvokiju - rekao je Džabari i potom se osvrnuo na svoju saradnju sa Željkom Obradovićem:

– Volim što me izaziva, želim da napredujem. On je šampion, ali i dalje gladan. To je inspirativno.

Upitan je Parker ko ima veće šanse za trofeje, Partizan ili Barselona, a onda je usledio diplomatski odgovor.

– Ne želim da poredim, ali ovde sam da rizikujem. Znam talenat koji imamo i znam šta moji saigrači mogu - jasan je Amerikanac.

Govorio je i o svom rastanku sa Barselonom, a mogućnost da jednog dana ponovo obuče dres slavnog španskog kluba ne isključuje.

– Razlaz se nikada nije stvarno desio. Imam 30 godina i – ko zna – možda se jednog dana vratim. Barselonu i dalje osećam kao moj dom. Ne mogu u detalje oko odlaska. Moje reči bi mogle da se pogrešno protumače. Želim da igram, oni imaju sezonu pred sobom... ne želim nikome da ugrozim budućnost - rekao je Parker.