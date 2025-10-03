Slušaj vest

Navikli smo da srpski klubovi u Evroligi imaju nejednak tretman kod sudija.

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Ne mali broj puta Crvena zvezda i Partizan bili su očigledno oštećeni i gubili utakmice.

Umalo se to ponovilo Partizanu na utakmici protiv Armanija.

U poslednjem minutu utakmice 2. kola, tačnije 48 sekundi pre kraja, pri rezultatu 80:75 za crno-bele, sudije su dosudile peti faul Džabariju Parkeru. Procena je bila da je faulirao Leandra Bolmara. Odluku je doneo Letonac Kristaps Konstantinovs.

Međutim, usporeni snimak je pokazao da Parker nije bio ni blizu Bolmara, a kamoli ga faulirao. Naprotiv, Bolmaro je proklizao i sam sebe sapleo.

Naravno, bes klupe i navijača, nije uticao na sudije.

Armani je smanjio na 80:76, potom je Bolmaro stigao do skoka u napadu, a Gudurić smanjio na 80:78.

Imao je srpski reprezentativac priliku da trojkom donese pobedu svom timu, ali je promašio. Tako je na neki način i "prikrio" skandaloznu odluku sudija.

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir