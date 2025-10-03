Slušaj vest

Dva uvodna poraza nisu najveći problem. Veliki broj povreda igrača - ni to. Utisak je da nedaća leži u potpuno drugoj stvari. Tim, trener, koncepcija i vizija ekipe.

Crvena zvezda je napravila nešto što nije odlikovalo ovaj klub u godinama iza nas. Pretvorila se u legiju stranaca bez ikakvog identiteta. Od nečega čime su se ponosili, crveno-beli su došli do toga da im svi srpski igrači u prva dva kola Evrolige ubace 19 poena.

Mnogi se odmah hvataju za Partizan i njihov primer, ali ko kaže da je to dobro i ispravno? I zašto uvek gledati ka komšiluku?

Na Malom Kalemegdanu imala su viziju kako žele da im izgleda ekipa u ovoj sezoni. Plan je bio da se vrate i zadrže određeni srpski igrači, ali... U tome nisu uspeli. Priče o boljim finansijskim ponudama ne odgovaraju potpuno realnosti, jer Zvezda ima jako, jako dobro plaćenje igrače.

Mogli bi malo u crveno-belom taboru i da razmisle zašto nisu uspeli da privole nekoliko srpskih igrača da potpišu za njih, a ujedno da se osvrnu i na sopstvenu školu i vide - da li imaju bar jednog igrača od kojeg planski prave budućeg asa? I koji je poslednji košarkaš koga su "izbacili"?

1/7 Vidi galeriju Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Kada nije uspeo "plan A", prešlo se na pogrešan "plan B" - veliki broj stranaca upitnog kvaliteta. Za neke, već sada vidimo da ništa nije upitno, već da nisu nivo za Evroligu.

Uz sve to trener je dobio neograničeno poverenje. Jeste za pohvalu želja za kontinuitetom, ali ne što je taj kredit dat Janisu Sferopulosu. Grčki trener nije taj i to se mnogo puta pokazalo. Kada bi na papir stavili sve njegove pluseve i minuseve u mandatu na Malom Kalemegdanu, jasno je šta bi prevagnulo.

Kada se na sve greške nadovežu i povrede - jasno je da rezultat ne može da dođe. Podloga koja je napravljena je loša, a kad je tako, ni konačni proizvod neće da bude dobar.

Zvezda ne liči tim koji bi u Evroligi mogao da se bori za mesto u šest ili deset. S budžetom od preko 20 miliona evra - više nego tanko.

Iako su odigrana tek dva kola, lagani porazi od prosečnih ekipa Milana i Bajerna - mnogo toga otkrivaju...