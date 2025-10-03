Slušaj vest

Uz neke sumnjive i nesumnjivo loše sudijske odluke Olimpija iz Milana je uspela da nadoknadi veliki minus i dođe u situaciju da ima šut za pobedu.

Puno je trijumf značio navijačima Partizana, ali naravno i košarkašima, kao i treneru Željku Obradoviću.

Zato su sekunde tokom kojih je trajao poslednji napad na utakmici bili stresni za sve u dvorani.

Marko Gudurić je promašio trojku za pobedu Olimpije iz Milana, a fotografije koje su nastale nakon toga dovoljno govore o tome koliko je trijumf značio Obradoviću.

1/3 Vidi galeriju Reakcija Želljka Obradovića posle promašaja Gudurića Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Partizan je sezonu u Evroligi otvorio učinkom od po jednog trijumfa i poraza, a sledeću utakmicu će igrati u Beogradu 9. oktobra protiv Efesa.

Bonus video: