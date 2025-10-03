DUH NEMANJE NEDOVIĆA UŠAO U MONEKEA: Pogledajte šta je uradio nakon poraza u Minhenu!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugom kolu Evrolige od Bajerna u Minhenu rezultatom 97:88.
Prethodno, Zvezda je poražena i od Olimpije Milano, ovoga puta u Beogradskoj areni i nakon prva dva kola ima učinak od 0-2.
Jedan od projektovanih lidera Zvezde u ovoj sezoni, letošnje pojačanje Čima Moneke, energetski je obe utakmice odigrao na nivou kakav se i očekuje od njega, ali je neophodno da Moneke u budućnosti malo više povede računa o fokusu na terenu.
Posle meča u Minhenu, Moneke je svojom objavom na Instagramu podsetio na Nemanju Nedovića, koji je tada poručio navijačima da će ceo tim biti bolji u nastavku sezone.
Sličnu stvar uradio je i Moneke nakon Bajerna:
"Borimo se kroz nedaće... bićemo dobro", napisao je Moneke i tako podsetio na Nedovića iz proleća 2025. godine.
Videćemo da li će se ove reči Monekea obistiniti u budućnosti.
BONUS VIDEO: