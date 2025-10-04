Slušaj vest

JSD Partizan spada u red najvećih sportskih kolektiva u svetu, a po rezultatima, ostvarenjima i broju svojih vrhunskih sportista tokom svih ovih godina, verovatno je i jedno od najuspešnijih u sportskom svetu.

Datum rođenja je 4. oktobar 1945. godine, a pripreme su trajale mesecima pre toga. Svetozar Vukmanović – Tempo, zalagao se da se pri Centralnom domu Jugoslovenske armije oformi fudbalski klub, a kasnije da se to širi i na ostale sportove, u kojima bi bili sportisti koji su u vojničkoj uniformi.

1/6 Vidi galeriju Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Tako su istog dana kada i fudbalska sekcija, rođene one i za atletiku, šah, košarku i odbojku.

Artur Takač i osnivanje JSD Partizan: Priča o sportskom vizionaru

Artur Takač je bio jedan od ključnih ljudi u istoriji jugoslovenskog sporta, posebno poznat po tome što je učestvovao u osnivanju Jugoslovenskog sportskog društva Partizan (JSD Partizan) 1945. godine. Njegov život i rad ostavili su dubok trag, ne samo u domaćem, već i u svetskom sportu.

Zarobljen logoru tokom Drugog svetskog rata

Tokom rata, Takač je zarobljen u italijanski logor kao ratni zarobljenik. Nakon kapitulacije Italije 1943. godine, uspeo je da se oslobodi, ali nije mogao da se vrati kući zbog nacističke okupacije Jugoslavije. Umesto toga, neko vreme je proveo u logoru za ratne zarobljenike u Švajcarskoj.

Uprkos tim teškim okolnostima, Takač je nakon rata nastavio da gradi impresivnu sportsku karijeru. Bio je jedan od osnivača jugoslovenskog atletskog saveza, a kasnije i visoki zvaničnik u Međunarodnoj atletskoj federaciji i Međunarodnom olimpijskom komitetu.

Osnivanje JSD Partizan

Po završetku Drugog svetskog rata, nova vlast u tadašnjoj Jugoslaviji želela je da formira sportska društva koja će okupljati mlade i promovisati fizičku kulturu. U tom duhu, 4. oktobra 1945. godine osnovano je Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, pod pokroviteljstvom Jugoslovenske narodne armije. Artur Takač je bio jedan od glavnih inicijatora i organizatora ovog projekta. On je imao jasnu viziju: da Partizan ne bude samo fudbalski klub, već veliko društvo koje će objediniti više sportova pod jednim imenom i simbolom.

Takač je učestvovao u formiranju osnivačkih akata, kao i u okupljanju sportista, trenera i organizatora iz redova vojske, ali i civilnog sektora. Zahvaljujući njegovom angažovanju, JSD Partizan je brzo izrastao u jedan od najuspešnijih sportskih kolektiva u zemlji i regionu, sa brojnim sekcijama – od fudbala, košarke i odbojke, do plivanja, atletike i boksa.

Kasniji rad i doprinos sportu

Nakon osnivanja Partizana, Takač nije stao. Radio je na razvoju sportskih institucija, bio je delegat Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i imao je važnu ulogu i u međunarodnim sportskim organizacijama. Zalagao se za uvođenje savremenih principa u organizaciju sportskih takmičenja, unapređenje infrastrukture i sistematski rad sa mladima.

Tragična smrt

Telo Artura Takača, bivšeg atletičara i istaknutog sportskog funkcionera, pronađeno je nakon više od godinu dana potrage u planinskom području na Kopaoniku. Takač je nestao 28. januara 2004. godine tokom skijanja u teškim vremenskim uslovima, kada je snažna snežna mećava pogodila planinu.

Pretraga je trajala mesecima, ali zbog nepovoljnih vremenskih uslova i nepristupačnog terena nije davala rezultate. Telo je konačno pronađeno u blizini sela Guvnište, na južnim obroncima Kopaonika. Kod njega su pronađeni lični predmeti koji su pomogli u identifikaciji – među njima ski-pas, burma i zlatni sat.

Bio je čovek ispred svog vremena - sportski radnik, organizator i vizionar, koji je verovao da sport može menjati svet na bolje.

BONUS VIDEO: