KK Crvena zvezda nalazi se u problemima zbog velikog broja povreda na startu ove sezone.

Posle Devonte Grejema, Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića, Zvezda je na duže staze ostala i bez Hasijela Rivera, stoga je klub sa Malog Kalemegdana trenutno na jednoj raspoloživoj petici - Ebuki Izunduu.

Zbog toga je klub brzo reagovao i odlučio da kontaktira iskusnog litvanskog košarkaša Donatasa Motejunasa. O litvanskom centru govorio je njegov nekadašnji trener u Monaku i legenda Crvene zvezde, Saša Obradović:

- Donatas Motiejunas je najveći profesionalac koga sam trenirao. Sa sobom uvek vodi ličnog trenera koji zadužen za njegovu fizičku spremu i sigurno je u top formi. Na treninzima uvek je na 100 odsto mogućnosti. Ima svoj stav u svlačionici baziran na velikoj disciplini. On je ona klasična stara škola. Odličan u svlačionici, ali i na terenu primer svojim ponašanjem.

- Donatas je vrlo inteligentan igrač i u igri 'jedan na jedan' često je nezadrživ. Iskreno mislim da može da pravi balans između spoljne i unutrašnje linije. U svakom slučaju, Donatas je po meni pojačanje koje će pomoći u teskoj situaciji, u kojoj se sada nalazi Zvezda - rekao je Obradović za "Mozzart sport".

Ko je Donatas Motejunas novi košarkaš Crvene zvezde?

Litvanski košarkaš (35) visok je 213 cm .Profesionalnu karijeru započeo je u domovini, igrajući za Žalgiris Kaunas i Aisčiai Kaunas, a potom je prešao u italijanski Beneton Trevizo.

Nastavio je karijeru u poljskom Asseco Prokomu pre nego što je otišao u NBA ligu, gde je nosio dres Hjuston Rokitsa, Nju Orleans Pelikansa i kratko San Antonio Sparsa. Nakon NBA epizode, preselio se u Kinu gde je igrao za Šandong, Šangaj i Sinđijang, a od 2021. godine je član Monaka.

Motiejunas je takođe bio redovan član litvanske reprezentacije u svim mlađim selekcijama, kao i u seniorskom timu.

