JSD Partizan u subotu, 4. oktobra, slavi 80 godina postojanja.

Tim povodom KK Partizan odlučio je da časti svoje navijače besplatnim ulazom u Beogradsku arenu na meču sa Krkom - u prvom kolu ABA lige (ponedeljak 18.00).

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je izdao saopštenje koje prenosimo u celosti:

- Povodom 80. rođendana Partizana, "KK Partizan" je doneo odluku da u prvom kolu AdmiralBet ABA lige, ulaz na tribine Beogradske arene (Nivo 200 i Nivo 400) bude besplatan! Tom prilikom, vlasnici sezonskih ulaznica imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali gledaoci popunjavati slobodne stolice. Crno-beli u ponedeljak, 6. oktobra od 18 časova dočekuju Krku, a Klub ovim putem poziva navijače da dođu u što većem broju i podrže aktuelne šampione na prvom koraku u odbrani titule regionalnog prvaka! Istovremeno KK Partizan Shop je omogućio svima 20% popusta na sve artikle u periodu od 04. do 06. oktobra - poručili su iz Partizana.

