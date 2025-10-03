Slušaj vest

Počela je nova sezona Evrolige i to odmah u turbo ritmu, duplim kolom već na startu.

Srpski predstavnici Partizan i Crvena zvezda nisu baš najbolje startovali.

Partizan je zabeležio polovičan učinak. Nakon ubedljivog poraza od Dubaija, crno-beli su na svom terenu teškom mukom savladali Armani.

Crvena zvezda je startovala jako loše. Upravo je Armani " brejknuo" crveno-bele u prvom kolu, a potom je usledio poraz od Bajerna Minhenu.

Raspored je zahtevan, počinje i ABA liga, a evo šta "večite rivale" očekuje u oktobru u elitnom takmičenju.

KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Zvezda ima fantastičan raspored

Crvena zvezda bi morala da iskoristi veliki broj utakmica na svom terenu. Tim Janisa Sferopulosa će najpre 10. oktobra imati teško gostovanje u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a onda sledi serija od čak pet evroligaških utakmica u Beogradu.

Ta serija počinje 14. oktobra protiv Žalgirisa, a tri dana kasnije u ''Arenu'' stiže i madridski Real.

Zatim, Crvena zvezda će 23. oktobra dočekati Baskoniju, pa Asvel pet dana kasnije, a onda će 30. oktobra formalno gostovati Makabiju u beogradskom ''Pioniru''.

Ni tu neće biti kraj Zvezdinih beogradskih utakmica, jer će joj 6. novembra u goste doći i Panatinaikos. Tek 11. novembra Zvezda će napustiti Beograd, kada će ići u goste Dubaiju.

Željko Obradović Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan ima težak raspored

Partizan će prvo 9. oktobra dočekati ekipu Efesa, a onda ide na špansku turneju, na mečeve protiv Reala u Madridu 15. oktobra i Baskonije u Vitoriji dva dana kasnije.

Posle toga crno-beli će dočekati Pariz 24. oktobra, pa će pet dana kasnije u goste Hapoelu u Sofiju, a poslednjeg dana oktobra sledi spektakl u ''Areni'', kada će Partizan odmeriti snage sa Barselonom.