Počela je nova sezona Evrolige i to odmah u turbo ritmu, duplim kolom već na startu.

Srpski predstavnici Partizan i Crvena zvezda nisu baš najbolje startovali.

Partizan je zabeležio polovičan učinak. Nakon ubedljivog poraza od Dubaija, crno-beli su na svom terenu teškom mukom savladali Armani.

Crvena zvezda je startovala jako loše. Upravo je Armani " brejknuo" crveno-bele u prvom kolu, a potom je usledio poraz od Bajerna Minhenu.

Raspored je zahtevan, počinje i ABA liga, a evo šta "večite rivale" očekuje u oktobru u elitnom takmičenju.

KK Crvena zvezda
Zvezda ima fantastičan raspored

Crvena zvezda bi morala da iskoristi veliki broj utakmica na svom terenu. Tim Janisa Sferopulosa će najpre 10. oktobra imati teško gostovanje u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a onda sledi serija od čak pet evroligaških utakmica u Beogradu.

Ta serija počinje 14. oktobra protiv Žalgirisa, a tri dana kasnije u ''Arenu'' stiže i madridski Real.

Zatim, Crvena zvezda će 23. oktobra dočekati Baskoniju, pa Asvel pet dana kasnije, a onda će 30. oktobra formalno gostovati Makabiju u beogradskom ''Pioniru''.

Ni tu neće biti kraj Zvezdinih beogradskih utakmica, jer će joj 6. novembra u goste doći i Panatinaikos. Tek 11. novembra Zvezda će napustiti Beograd, kada će ići u goste Dubaiju.

PARTIZAN-ARMANI_52.jpg
Partizan ima težak raspored

Partizan će prvo 9. oktobra dočekati ekipu Efesa, a onda ide na špansku turneju, na mečeve protiv Reala u Madridu 15. oktobra i Baskonije u Vitoriji dva dana kasnije.

Posle toga crno-beli će dočekati Pariz 24. oktobra, pa će pet dana kasnije u goste Hapoelu u Sofiju, a poslednjeg dana oktobra sledi spektakl u ''Areni'', kada će Partizan odmeriti snage sa Barselonom.

