POČELA JE I ABA LIGA: Igokea na startu pobedila FMP u "revolveraškom obračunu"!
U redovima Igokee se istakao Najdžel Kaser sa 15 poena, četiri skoka i dve asistencije, pratio ga je Brin Tajri sa 14 poena, tri skoka i pet asistencija.
Dvocifreni su bili još Dragan Milosavljević sa 13, Džekuan Luis sa 12 i Strahinja Gavrilović sa 11 poena.
U redovima FMP-a je Džošua skot ubacio 25 poena, pratio ga je Filip Barna sa 19, a dvocifreni su bili još Dušan Radosavljević sa 14 i Aleksa Stanojević sa 10 poena.
U nastavku takmičenja FMP dočekuje Studentski centar, a Igokea na svom terenu igra sa Krkom.
