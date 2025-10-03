Slušaj vest

Košarkaši Igokee su savladali FMP 92:88 u Laktašima, u okviru prvog kola regionalne ABA lige.

U redovima Igokee se istakao Najdžel Kaser sa 15 poena, četiri skoka i dve asistencije, pratio ga je Brin Tajri sa 14 poena, tri skoka i pet asistencija.

Dvocifreni su bili još Dragan Milosavljević sa 13, Džekuan Luis sa 12 i Strahinja Gavrilović sa 11 poena.

U redovima FMP-a je Džošua skot ubacio 25 poena, pratio ga je Filip Barna sa 19, a dvocifreni su bili još Dušan Radosavljević sa 14 i Aleksa Stanojević sa 10 poena.

U nastavku takmičenja FMP dočekuje Studentski centar, a Igokea na svom terenu igra sa Krkom.

